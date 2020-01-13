Крал может продолжить карьеру в Англии 1 января в Европе открылось зимнее трансферное окно.

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Полузащитник «Спартака» и сборной Чехии Алекс Крал может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Как сообщает The Athletic, интерес к футболисту проявляет «Ньюкасл».

Крал перешел в «Спартак» из пражской «Славии» в сентябре 2019 года. В текущем сезоне он провел за московский клуб 11 матчей во всех турнирах.

В послужном списке игрока два гола в девяти матчах в составе сборной Чехии.

«Ньюкасл» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. После 22 туров команда набрала 26 очков.