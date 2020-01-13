Ян Облак – о фоле Вальверде: Видеть такое неприятно Уругваец получил прямую красную карточку за фол «последней надежды» в дополнительное время финала Суперкубка Испании.

Загрузка...

Голкипер «Атлетико» Ян Облак подвел итоги финала Суперкубка Испании с «Реалом» (0:0, по пенальти – 1:4), высказавшись об удалении полузащитника соперника Федерико Вальверде.

На 115-й минуте 21-летний уругваец нарушил правила на форварде «Атлетико» Альваро Морате, который выходил один на один, и получил прямую красную карточку.

«Видеть такое неприятно, но он это сделал, чтобы не дать нам забить, – приводит Marca слова 27-летнего словенца. – Это была чистая красная карточка. Мы лишились явного голевого момента.

Мы контролировали игру. Были моменты, когда они больше владели мячом, но у нас проходили опасные контратаки. Нам совсем немного не хватило, чтобы забить. В итоге, все дошло до пенальти, а это лотерея. Они забивали, а мы – нет».