«Рубин» отправился на первый зимний сбор в Турцию - Советский спорт
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13 января 2020 09:35ФутболНечаев Юрий

«Рубин» отправился на первый зимний сбор в Турцию

Команды РПЛ продолжают подготовку ко второй части сезона.

Сегодня утром «Рубин» отправился на первый сбор в турецкий Белек, сообщает официальный сайт клуба.

Вместе с командой в Турцию отправились следующие футболисты:

вратари: Юрий Дюпин, Иван Коновалов, Алексей Городовой;
защитники: Филип Уремович, Сильвие Бегич, Владимир Гранат, Константин Плиев, Карл Старфельт, Олег Данченко, Данил Степанов, Николай Поярков, Илья Самошников;
полузащитники: Павел Могилевец, Евгений Башкиров, Игорь Коновалов, Вячеслав Подберезкин, Камиль Закиров, Александр Ташаев, Александр Зуев, Зурико Давиташвили, Хвича Кварацхелия, Ника Кипиани, Денис Макаров;
нападающие: Евгений Марков, Бека Микелтадзе, Иван Игнатьев.

Также с командой будут тренироваться защитник Владислав Масальский, полузащитник Дмитрий Тарасов и нападающий Кирилл Косарев.

В рамках этого сбора, который завершится 25 января, у «Рубина»запланированы контрольные матчи с польской «Легией» (21 января) и словацким «Слованом» (25 января).

Второй и третий сборы казанцев также пройдут в Турции - с 29 января по 9 февраля и с 13 по 22 февраля.

Напомним, после 19 туров «Рубин» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 19 очков. 1 марта казанский клуб сыграет в гостях против «Тамбова».

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