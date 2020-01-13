Врачи «Уфы» оказали неотложную помощь пассажиру рейса Москва – Ларнака Благодаря действиям медицинского штаба и бортпроводников удалось избежать экстренной посадки самолета.

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Медицинский штаб «Уфы» оказал неотложную помощь пассажиру рейса Москва – Ларнака, которому стало плохо во время полета, сообщает официальный сайт клуба.

Ильшат Жданов и Александр Самородов стабилизировали состояние пассажира. Благодаря слаженным действиям врачам «Уфы» и бортпроводников удалось избежать экстренной посадки самолета.

Напомним, «Уфа» отправилась на Кипр в воскресенье. До 26 января команда будет готовиться к возобновлению сезона в Айя-Напе, где проведет два контрольных матча – 18 января с «Уйпештом» (Венгрия) и 25 января со «Шленском» (Польша).

После 19 туров «Уфа» набрала 25 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.