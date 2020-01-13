Александр Головин: Ничья с «ПСЖ» - приемлемый результат «Монако» сыграл вничью с лидером чемпионата Франции.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал матч против «ПСЖ».

«Думаю, игра понравилась болельщикам. Было много моментов, хорошие скорости. Мы могли победить, могли и проиграть, но, учитывая, как складывалась игра, ничья - это приемлемый результат. У них есть индивидуально очень сильные футболисты и сегодня они выделялись. Но и мы смотрелись неплохо, старались отвечать атакой на атаку и навязывать свою игру», - сказал Головин в интервью «Чемпионат.com».

Напомним, матч 20-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» - «Монако» завершился со счетом 3:3. Головин вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут.

Парижане по-прежнему лидируют в чемпионате, набрав 46 очков в 19 матчах. В активе «Монако» после 19 игр 29 очков. Команда Морено занимает восьмое место.Уже в среду, 15 января, «Монако» и «ПСЖ» встретятся вновь, но уже на поле монегасков, в рамках перенесенной встречи 15-го тура.