Паулу Фонсека: «Рома» хорошо провела матч против «Ювентуса» Туринский клуб одержал очередную победу в чемпионате Италии.

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека подвел итоги матча против «Ювентуса».

«Мы подарили «Ювентусу» два быстрых мяча, но после этого мы хорошо играли, провели качественный второй тайм. Я верю в смелый и мужественный футбол, тот, в котором ты рискуешь. И я считаю, что мы хорошо провели этот матч», - приводит слова Фонсеки Football Italia.

Напомним, вчера «Ювентус» в матче 19-го тура серии А одержал гостевую победу над «Ромой» со счетом 2:1. «Ювентус», одержав четвертую победу подряд, выиграл первый круг чемпионата Италии. После 19 туров в активе туринского клуба 48 очков. Занимающий вторую строчку «Интер» набрал 46.

«Рома», впервые в сезоне проиграв два матча кряду, по итогам тура опустилась на пятое место. У римлян 35 очков.

19 января «Ювентус» примет «Парму», а «Рома» сыграет в гостях против «Дженоа».