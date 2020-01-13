Паулу Фонсека: «Рома» хорошо провела матч против «Ювентуса»

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека подвел итоги матча против «Ювентуса».
«Мы подарили «Ювентусу» два быстрых мяча, но после этого мы хорошо играли, провели качественный второй тайм. Я верю в смелый и мужественный футбол, тот, в котором ты рискуешь. И я считаю, что мы хорошо провели этот матч», - приводит слова Фонсеки Football Italia.
Напомним, вчера «Ювентус» в матче 19-го тура серии А одержал гостевую победу над «Ромой» со счетом 2:1. «Ювентус», одержав четвертую победу подряд, выиграл первый круг чемпионата Италии. После 19 туров в активе туринского клуба 48 очков. Занимающий вторую строчку «Интер» набрал 46.
«Рома», впервые в сезоне проиграв два матча кряду, по итогам тура опустилась на пятое место. У римлян 35 очков.
19 января «Ювентус» примет «Парму», а «Рома» сыграет в гостях против «Дженоа».
С Надалем не справились. А с Джоковичем сможем? Россия сыграет с Сербией в четвертьфинале Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса, пусть и со второго места в группе. И теперь в плей-офф сыграет против Сербии, ведомой самим Новаком Джоковичем. «Советский спорт» – о промежуточных итогах турнира. И фаворитах решающей стадии. 21.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай «Ключевой момент матча – пятиминутное большинство, которое мы провалили» Комментарии игроков и главных тренеров московского «Динамо» и ЦСКА после матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором армейцы на выезде победили со счетом 4:1. 08.01.2020 21:00 Хоккей Кузютина Елена Блестящий дебют Шестеркина, возвращение Панарина – и «Рейнджерс» снова в гонке Ньюйоркцы отчаянно цепляются за уайлд-кард. 08.01.2020 12:15 Хоккей Славин Виталий А ведь Загитова вполне могла бы попасть на ЧЕ. ФФККР утвердила состав сборной Названы имена фигуристов, которые будут представлять Россию на чемпионате Европы в Австрии 22-25 января. 29.12.2019 13:00 Фигурное катание Тигай Лев Косторная не участвует? Это все остальные – не участвуют! На чемпионате России в Красноярске женскую короткую программу выиграла Алена Косторная. С феноменальными оценками под девяносто баллов. 27.12.2019 18:30 Фигурное катание Тигай Лев Медведев – лучший по победам. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 04.12.2019 10:30 Теннис Мысин Николай Дерево ценных пород. Для такого состава мужской эстафеты 4-е место – совсем не плохо На этапе КМ в Оберхофе российские биатлонисты в эстафете финишировали четвертыми. Причем в нашей команде не было ни Александра Логинова, ни Матвея Елисеева. 11.01.2020 18:30 Биатлон Тигай Лев Амир Мифтахов: Соперник полезет вам под кожу Вратарь молодежной сборной России поделился эмоциями после возвращения с МЧМ-2020. 07.01.2020 20:30 Хоккей Кузютина Елена С такой Россией даже Джокович не справился. Мы – в полуфинале Кубка Дэвиса Карен Хачанов и Андрей Рублев, отыграв три матчбола на тай-брейке решающей партии парного матча, нанесли поражение команде Сербии. С самим Новаком Джоковичем во главе! 22.11.2019 20:00 Теннис Мысин Николай Я кричал: вы что, там, обалдели – уронили шахматный престиж... Обозреватель «Советского спорта» – о назначении венгерского экс-арбитра Виктора Кашшаи руководителем российских судей. 09.01.2020 22:00 Футбол Андронов Алексей