Дзаньоло порвал «кресты» в матче с «Ювентусом» Восстановление после таких травм обычно занимает не менее шести месяцев.

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло порвал крестообразную связку на правом колене и повредил мениск в матче 19-го тура серии A с «Ювентусом» (1:2) на «Стадио Олимпико» в Риме.

20-летний итальянец был заменен на 31-й минуте после столкновения с французом Адриеном Рабьо и голландцем Маттейсом де Лигтом, покинув поле на электрокаре. Еще до завершения игры Дзаньоло отправился в клинику Villa Stuart, где прошел медицинское обследование, которое подтвердило степень повреждения. Как сообщает официальный сайт клуба, в понедельник у игрока запланирована операция. Восстановление после таких травм обычно занимает не менее полугода. Таким образом полузащитник пропустит концовку нынешнего сезона и финальный турнир Евро-2020.

Напомним, Дзаньоло перешел в «Рому» из «Интера» летом 2018 года. В 60 матчах за «джаллоросси» на его счету 12 голов и четыре результативные передачи.