«Динамо» проявляет интерес к Соболеву Команды РПЛ продолжают подготовку ко второй части сезона.

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев может продолжить карьеру в столичном «Динамо».

Об этом сообщает Sport24.ru.

По информации источника, переговоры между клубами по трансферу 22-летнего игрока находятся в продвинутой стадии.

Соболев выступает за «Крылья Советов» с января 2018 года. В нынешнем сезоне он забил десять голов и сделал три результативные передачи в 18 матчах чемпионата. Контракт форварда рассчитан до 2021 года.

«Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 24 очка после 19 туров. 29 февраля динамовцы на своем поле сыграют со «Спартаком».