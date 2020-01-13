Алан Ширер: «МЮ» - большой клуб, но сейчас Мэддисону лучше остаться в «Лестере» Команды продолжают искать варианты для усиления составов в зимнее трансферное окно.

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер высказал свое мнение о возможном переходе полузащитника «Лестера» Джеймса Мэддисона в «Манчестер Юнайтед».

«Я абсолютно понимаю, почему «Манчестер Юнайтед» хочет видеть у себя Мэддисона, ведь это очень хороший игрок. Но я буду поражен, если «Лестер» позволит ему уйти зимой. На его месте я бы остался в «Лестере». Посмотрите на ситуацию, в которой находится «Манчестер Юнайтед». Я понимаю, что это большой клуб, но считаю, что Мэддисону лучше остаться в «Лестере», хотя бы до окончания сезона», - цитирует Ширера The Daily Mail.

Мэддисон перешел в «Лестер» из «Норвича» в июле 2018 года. В текущем сезоне он провел за клуб 25 матчей, в которых забил девять голов и сделал три результативные передачи. Полузащитник провел одну игру за сборную Англии.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Лестер» занимает третье место. После 22 матчей команда набрала 45 очков и отстает от лидирующего «Ливерпуля» на 16 очкоов, а от идущего вторым «Манчестер Сити» - на два. «Манчестер Юнайтед» - пятый (34).

В следующем туре «Юнайтед» сыграет в гостях против «Ливерпуля», а «Лестер», также на выезде, против «Бернли». Оба матча состоятся 19 января.