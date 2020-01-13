Сергей Кирьяков: Не исключаю, что с приходом Кашшаи возможно приглашение иностранных судей Кашшаи возглавил департамент судейства РФС.

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Бывший форвард сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал назначение венгра Виктора Кашшаи главой департамента судейства РФС.

«Он будет восприниматься более нейтрально со всех сторон, – приводят «Известия» слова Кирьякова. – Надеюсь, теперь все станут меньше внимания уделять разговорам о судьях и больше – о самом футболе.

Не исключаю, что теперь возможно и приглашение иностранных рефери на топовые матчи РПЛ».

Напомним, 9 января РФС объявил о назначении Кашшаи главой департамента судейства и Сергея Фурсы руководителем департамента инспектирования. Ранее эти обязанности совмещал Александр Егоров. После его отставки 27 декабря было объявлено о разделении департамента на два – по судейству и инспектированию.