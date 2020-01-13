Сергей Кирьяков: Не исключаю, что с приходом Кашшаи возможно приглашение иностранных судей - Советский спорт
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13 января 2020 10:58ФутболЛипкин Антон

Сергей Кирьяков: Не исключаю, что с приходом Кашшаи возможно приглашение иностранных судей

Кашшаи возглавил департамент судейства РФС.

Бывший форвард сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал назначение венгра Виктора Кашшаи главой департамента судейства РФС.

«Он будет восприниматься более нейтрально со всех сторон, – приводят «Известия» слова Кирьякова. – Надеюсь, теперь все станут меньше внимания уделять разговорам о судьях и больше – о самом футболе.

Не исключаю, что теперь возможно и приглашение иностранных рефери на топовые матчи РПЛ».

Напомним, 9 января РФС объявил о назначении Кашшаи главой департамента судейства и Сергея Фурсы руководителем департамента инспектирования. Ранее эти обязанности совмещал Александр Егоров. После его отставки 27 декабря было объявлено о разделении департамента на два – по судейству и инспектированию.

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