Кокорин и Малком полетели с «Зенитом» на сбор в Катар Лидеры премьер-лиги будут готовиться в Дохе к возобновлению сезона до 25 января.

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«Зенит» отправился на первый зимний сбор в Катар, сообщает официальный сайт клуба.

Действующие чемпионы России будут тренироваться в Дохе до 25 января. Главный тренер команды Сергей Семак взял на сбор 27 игроков, в том числе полузащитника Малкома, который не играл из-за травмы с августа, и форварда Александра Кокорина, возобновившего карьеру после освобождения из колонии.

Состав «Зенита» на сбор в Катаре:

вратари: Михаил Кержаков, Андрей Лунев, Александр Васютин, Максим Рудаков;

защитники: Вячеслав Караваев, Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Йордан Осорио, Данила Прохин, Дуглас Сантос, Юрий Жирков;

полузащитники: Магомед Оздоев, Леон Мусаев, Вильмар Барриос, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Роберт Мак, Малком, Олег Шатов, Алексей Сутормин, Кирилл Капленко;

форварды: Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Александр Кокорин, Сердар Азмун, Илья Воробьев.

Календарь контрольных матчей команды будет известен позднее. Отметим, что второй сбор «Зенита» пройдет в Испании.

Напомним, «Зенит» лидирует в премьер-лиге после 19 туров, опережая «Краснодар» на десять очков.