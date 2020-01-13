Агент Крала: Сейчас Алекс хочет остаться в «Спартаке» - Советский спорт
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13 января 2020 12:05ФутболНечаев Юрий

Агент Крала: Сейчас Алекс хочет остаться в «Спартаке»

1 января в Европе открылось зимнее трансферное окно.

Агент полузащитника «Спартака» и сборной Чехии Алекса Крала Кароль Кисел поделился информацией о будущем игрока.

«Да, многие команды, особенно в Английской премьер-лиге, следят за Алексом. Однако мы сейчас не рассматриваем варианты перехода, Алекс хочет остаться в «Спартаке», - сказал Кисел Sport24.ru.

Напомним, ранее сегодня появилась информация о том, что в услугах полузащитника заинтересован «Ньюкасл».

Спартаковцы занимают десятое место в чемпионате России. После 19 туров команда набрала 22 очка. 29 февраля красно-белые сыграют в гостях против «Динамо».

Крал перешел в «Спартак» из пражской «Славии» в сентябре 2019 года. В текущем сезоне он провел за московский клуб 11 матчей во всех турнирах.

В послужном списке игрока два гола в девяти матчах в составе сборной Чехии.

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