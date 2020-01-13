Сегодня ФК «Краснодар» вышел из отпуска и приступил к работе на базе клуба, сообщает официальный сайт «быков».
На 13 и 14 января у команды запланированы медицинские тесты и втягивающие тренировки.
Все три зимних сбора краснодарцы проведут в Испании. С 15 по 26 января - в Эстелоне, а с 30 января по 10 февраля и с 13 по 23 февраля - в Марбелье.
Напомним, в турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» занимает второе место. В 19 турах команда набрала 35 очков и на 10 очков отстает от лидирующего «Зенита».
1 марта краснодарцы на своем поле примут «Уфу».
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