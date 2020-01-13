«Краснодар» вышел из отпуска Команды РПЛ продолжают подготовку ко второй части сезона.

Сегодня ФК «Краснодар» вышел из отпуска и приступил к работе на базе клуба, сообщает официальный сайт «быков».

На 13 и 14 января у команды запланированы медицинские тесты и втягивающие тренировки.

Ребята вышли из отпуска! 💪🏻



📌13-14 января - мед. тесты и втягивающие тренировки в Краснодаре 🏃‍♂️



📌15 января - вылет в Испанию ✈️



Первый сбор 👉📍Эстепона 15.01 - 26.01;

Второй сбор 👉📍Марбелья 30.01 - 10.02;

Третий сбор 👉📍Марбелья 13.02 - 23.02. pic.twitter.com/s8MENQUqP8 — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) January 13, 2020

Все три зимних сбора краснодарцы проведут в Испании. С 15 по 26 января - в Эстелоне, а с 30 января по 10 февраля и с 13 по 23 февраля - в Марбелье.

Напомним, в турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» занимает второе место. В 19 турах команда набрала 35 очков и на 10 очков отстает от лидирующего «Зенита».

1 марта краснодарцы на своем поле примут «Уфу».