«Спартак» вылетел на сбор в Абу-Даби Команды РПЛ продолжают подготовку ко второй части сезона.

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Столичный «Спартак» вышел из отпуска и отправился на первый зимний сбор в Абу-Даби.

Как сообщает официальный сайт клуба, наставник красно-белых Доменико Тедеско включил в состав делегации 26 футболистов:

вратари - Тимур Акмурзин, Александр Максименко, Артем Поплевченков, Артем Ребров, Александр Селихов;

защитники - Айртон, Георгий Джикия, Илья Гапонов, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Илья Кутепов, Павел Маслов, Николай Рассказов;

полузащитники - Малкольм Баду, Зелимхан Бакаев, Максим Глушенков, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Алекс Крал, Дмитрий Маркитесов, Лоренсо Мельгарехо, Резиуан Мирзов, Гус Тиль, Наиль Умяров, Андре Шюррле;

нападающий - Эсекель Понсе.

Форвард Джордан Ларссон в настоящий момент находится в расположении сборной Швеции и присоединится к красно-белым позднее.

✈️ Первый рабочий понедельник нового года – время прощаться с московской слякотью и улетать готовиться ко второй части сезона! ОАЭ, встречай! 😉🇦🇪



Кто из красно-белых отправился на сборы в Абу-Даби 👇🏻https://t.co/BdJjhMdra1 — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) January 13, 2020

Первый сбор команды завершится 24 января.

Напомним, спартаковцы занимают десятое место в турнирной таблице чемпионата России. После 19 туров команда набрала 22 очка. 29 февраля красно-белые сыграют в гостях против «Динамо».