В «Локомотиве» не знают о возможном переходе Хеведеса в «Кельн» В Германии сообщили о том, что защитник согласовал контракт с «козлами».

В «Локомотиве» отказались комментировать информацию о возможном переходе защитника Бенедикта Хеведеса в «Кельн».

Ранее немецкие источники сообщили о том, что 31-летний чемпион мира согласовал условия личного контракта с «козлами», в составе которых может провести вторую часть нынешнего сезона на правах аренды.

«Пусть они (немецкие СМИ) и комментируют, раз они отправляют его в «Кельн», – приводит «Р-Спорт» слова председателя совета директоров «Локомотива» Анатолия Мещерякова. – Мне об этом ничего не известно».

Отметим, что по информации Bild клубы пока не могут договориться о компенсации и опции выкупа.

Хеведес выступает за «Локомотив» с лета 2018 года. Он провел за команду 47 матчей, в том числе 21 – в нынешнем сезоне, и забил четыре гола. Контракт игрока рассчитан до 2021 года.