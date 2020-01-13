Кьер стал игроком «Милана» Датчанин был арендован до конца сезона.

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Официальный сайт «Севильи» объявил о том, что центральный защитник команды Симона Кьер перешел в «Милан». Датчанин проведет в миланском клубе вторую половину сезона на правах аренды.

Отметим, что летом 2019 года 30-летний футболист был арендован другим итальянским клубом – «Аталантой», сыграв в шести матчах и заработав две желтые карточки.

Ранее он выступал за «Палермо», «Вольфсбург», «Рому», «Лилль», «Мидтьюлланд» и «Фенербахче». В общей сложности он провел 89 поединков в чемпионате Италии, отметившись пятью забитыми мячами и двумя ассистами. В составе сборной Дании он отыграл 95 матчей (3 гола).

На данный момент «Милан» занимает десятое место в турнирной таблице, набрав 25 очков.