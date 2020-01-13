Вида может сменить «Бешикташ» на «Астон Виллу» - Советский спорт
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13 января 2020 14:54ФутболЛипкин Антон

Вида может сменить «Бешикташ» на «Астон Виллу»

За хорвата требуют десять миллионов евро.

Защитник «Бешикташа» Домагой Вида может продолжить карьеру в «Астон Вилле», сообщает Fotospor.

30-летний хорват играет в Турции с 2018 года и рассчитывает сменить клуб уже в зимнее трансферное окно. «Бешикташ» намерен получить в качестве компенсации десять миллионов евро, тогда как клуб премьер-лиги пока предлагает только шесть.

В нынешнем сезоне Вида провел 22 матча во всех турнирах и забил три гола. Его контракт с клубом действует до 2022 года. Ранее центральный защитник выступал за «Осиек», «Байер» (Леверкузен), «Динамо» (Загреб) и «Динамо» (Киев).

Добавим, что после 22 туров «Астон Вилла» набрала 21 очко и занимает 18-е место в турнирной таблице премьер-лиги.

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