Неймар: Переход в «ПСЖ» – один из лучших эпизодов в моей карьере Бразилец выступает в команде с 2017 года.

27-летний нападающий «ПСЖ» Неймар рассказал о своем отношении к болельщикам парижского клуба.

– Мой переход в «ПСЖ» стал одним из лучших эпизодов в моей футбольной жизни. Фанаты меня прекрасно приняли, а для меня отношения с ними играют важную роль. Все знают, что произошло прошлым летом, но это уже в прошлом. Сегодня я игрок «ПСЖ», продолжаю играть здесь и отдаю все свои силы. У нас прекрасные болельщики, и я ничего против них не имею. Они нас уважают и очень привязаны к клубу. Надеюсь, они будут поддерживать нас и дальше, а я продолжу делать то, ради чего они приходят на трибуны, – цитирует Неймара Goal.com.

Вчера в матче 20-го тура чемпионата Франции против «Монако» (3:3) форвард отметился дублем.

«ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 46 очков. Команда опережает своего ближайшего преследователя – «Марсель» – на пять очков.