Неймар – о четырех форвардах в матче с «Монако»: Мы забили три гола – все сработало здорово «ПСЖ» забил три гола «Монако», но этого не хватило для победы.

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Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар высказался об атакующей линии команды в матче 20-го тура лиги 1 с «Монако» (3:3) на «Парк де Пренс».

С первых минут в нападении у парижан сыграли Неймар, аргентинцы Анхель Ди Мария и Мауро Икарди, а также француз Килиан Мбаппе.

«Мы забили три гола, – приводит Goal.com слова 27-летнего бразильца. – Думаю, все сработало здорово. Мы знаем, каков наш уровень. Думаю, вопрос об этом сам по себе неправильный, но я ответил на него».

Напомним, Неймар оформил дубль в первом тайме. Теперь у него 12 голов в 14 матчах сезона.

«ПСЖ» продолжает лидировать в чемпионате и опережает «Марсель» на пять очков, имея при этом игру в запасе.