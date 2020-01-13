Хосеп Гвардиола – о возможной отставке Вальверде: Мне жаль его, он не заслуживает этого В Испании считают, что Хави может сменить Вальверде.

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Астон Виллой» (6:1) в 22-м туре премьер-лиги высказался о возможной отставке Эрнесто Вальверде из «Барселоны».

«Барселона» – это особое место, где победы в чемпионате недостаточно, – приводит Marca слова Гвардиолы. – Мне жаль Эрнесто Вальверде. Он не заслуживает этого. Надеюсь, вскоре ситуация разрешится. Я хочу этого как член клуба. Вот и все».

Напомним, информация о возможной отставке Вальверде стала появляться после поражения «Барселоны» от «Атлетико» (2:3) в полуфинале Суперкубка Испании в Саудовской Аравии. Одним из кандидатов на пост главного тренера каталонцев называется бывший игрок команды Хави, который работает в Катаре.

Вальверде возглавляет «Барселону» с 2017 года. За это время он выиграл с командой четыре титула: чемпионат Испании (2018, 2019), Кубок (2018) и Суперкубок страны (2018).

Гвардиола тренировал «Барселону» в 2008-2012 годах.