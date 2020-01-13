Григорчук покинул «Астану» Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

54-летний украинский специалист Роман Григорчук покинул пост главного тренера «Астаны». Об этом сообщает официальный сайт казахстанского клуба. Помимо него, из команды также ушли ассистенты его ассистенты – Михаил Савка, Анатолий Коротя и тренер вратарей Андрей Глущенко.

– Я хотел бы поблагодарить весь клуб, тренерский штаб, футболистов, с кем мы прошли хороший совместный отрезок пути вместе с «Астаной». В первую очередь я хотел бы всем пожелать здоровья, и, конечно, больших достижений в футболе. Также хотел бы сказать спасибо болельщикам, которые создавали эту прекрасную атмосферу на наших домашних матчах, – сказал Григорчук.

Напомним, что украинец возглавил команду 1 июня 2018 года. Под его руководством стала чемпионом Казахстана и обладателем Суперкубка и вышла в групповой этапе Лиги Европы, где заняла последнее место, одержав только одну победу над «Манчестер Юнайтед» (2:1).

Ранее Григорчук тренировал такие клубы, как латвийские «Динабург» и «Вентспилс», запорожский «Металлург», «Черноморец» и «Габалу».