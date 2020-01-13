Нападающий «Уотфорда» может стать игроком ЦСКА В нынешнем сезоне Саксесс сыграл в четырех матчах АПЛ.

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Московский ЦСКА заинтересован в переходе нигерийского форварда «Уотфорда» Исаака Саксесса в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Foot Mercato.

По информации источника, речь идет об аренде с опцией выкупа. Отмечается, что представители российской команды отправятся на матч 1/32 финала Кубка Англии между «Уотфордом» и «Транмер Роверс», чтобы начать переговоры с агентом футболиста.

Помимо армейцев, форвард может перейти в «Нант» и «Эспаньол».

В этом сезоне Саксесс сыграл в шести матчах, отметившись двумя ассистами. Ранее он выступал за «Малагу», «Гранаду» и «Удинезе». В составе сборной Нигерии нападающий провел четыре матча.

Его стоимость оценивается в четыре миллиона евро.