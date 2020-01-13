Бывший голкипер «Ливерпуля» Рейна вернулся в АПЛ (фото) Футболист покинул серию А в поисках игровой практики.

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Испанский голкипер Хосе Рейна покинул «Милан» и перебрался в «Астон Виллу» на правах аренды до конца сезона. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

37-летний Рейна не является первым вратарем в стане «россонери». Этот статус принадлежит итальянцу Джанлуиджи Доннарумме.

В текущем сезоне Рейна провел один матч и пропустил один гол. В составе «Ливерпуля» он выступал в период с 2005 по 2013 год.