Сетьен возглавил «Барселону»

Испанец Кике Сетьен стал новым главным тренером «Барселоны». Сегодня, 14 января он подписал контракт до 30 июня 2022 года.

Таким образом, Сетьен сменил у руля команды Эрнесто Вальверде, который руководил коллективом с 2017 года и выигрывал два чемпионата Испании.

Что касается Сетьена, то с лета 2019 года он находился без работы. Его последним клубом был «Бетис», который он выводил в еврокубки, заняв 6-е место в таблице примеры.

Quique Setién will be the new manager of FC Barcelona. Welcome!



