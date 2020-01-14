Сетьен возглавил «Барселону» - Советский спорт
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14 января 2020 01:44ФутболГичунцев Артур

Сетьен возглавил «Барселону»

Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Испанец Кике Сетьен стал новым главным тренером «Барселоны». Сегодня, 14 января он подписал контракт до 30 июня 2022 года.

Таким образом, Сетьен сменил у руля команды Эрнесто Вальверде, который руководил коллективом с 2017 года и выигрывал два чемпионата Испании.

Что касается Сетьена, то с лета 2019 года он находился без работы. Его последним клубом был «Бетис», который он выводил в еврокубки, заняв 6-е место в таблице примеры.

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