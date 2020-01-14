«Локомотив» вылетел в Испанию Футболисты «Локомотива» отправились на первый тренировочный сбор, который пройдет в Испании с 14 по 27 января.

Новости СМИ2 Ранее стало известно, что в Испании «Локомотив» сыграет против «Стяуа» (Румыния), «Осиека» (Хорватия) и «Чонбука» (Корея) До связи из Испании 👋🏻#РЖДТренировочныеСборы pic.twitter.com/InCWtVQLQJ — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) January 14, 2020