«Локомотив» вылетел в Испанию - Советский спорт
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14 января 2020 09:41Футбол

«Локомотив» вылетел в Испанию

Футболисты «Локомотива» отправились на первый тренировочный сбор, который пройдет в Испании с 14 по 27 января.

Ранее стало известно, что в Испании «Локомотив» сыграет против «Стяуа» (Румыния), «Осиека» (Хорватия) и «Чонбука» (Корея)

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