Гончаренко взял на сборы в Испанию 25 футболистов Футболисты ЦСКА отправилась в Испанию, где пройдут все три зимних сбора команды.

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Как сообщает пресс-служба московского клуба, главный тренер команды Виктор Ганчаренко взял на сборы 25 футболистов:

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Владислав Тороп.

Защитники: Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Виктор Васин, Вадим Карпов, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин, Звонимир Шарлия, Хердур Магнуссон, Седрик Гогуа.

Полузащитники: Яка Бийол, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Никола Влашич, Константин Кучаев, Ильзат Ахметов, Кристиян Бистрович, Алан Дзагоев, Константин Марадишвили.

Нападающие: Федор Чалов, Лассана Н’Диайе, Илья Шкурин.

Отмечается, что на просмотр в ЦСКА приглашен нападающий «КАМАЗа» Давид Караев.

Ранее сообщалось, что в рамках первого сбора, который пройдет с 14 по 25 января, армейцы сыграют с ирландским «Дандолком» и с австрийским ЛАСКом.