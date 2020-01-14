Гончаренко взял на сборы в Испанию 25 футболистов

Как сообщает пресс-служба московского клуба, главный тренер команды Виктор Ганчаренко взял на сборы 25 футболистов:
Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Владислав Тороп.
Защитники: Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Виктор Васин, Вадим Карпов, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин, Звонимир Шарлия, Хердур Магнуссон, Седрик Гогуа.
Полузащитники: Яка Бийол, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Никола Влашич, Константин Кучаев, Ильзат Ахметов, Кристиян Бистрович, Алан Дзагоев, Константин Марадишвили.
Нападающие: Федор Чалов, Лассана Н’Диайе, Илья Шкурин.
Отмечается, что на просмотр в ЦСКА приглашен нападающий «КАМАЗа» Давид Караев.
Ранее сообщалось, что в рамках первого сбора, который пройдет с 14 по 25 января, армейцы сыграют с ирландским «Дандолком» и с австрийским ЛАСКом.
Дождались! 😍 Мы уже в самолёте и готовы к взлёту. Выходим из зимней спячки! 🤪 #Кампоамор2020🇪🇸 pic.twitter.com/5bgdp4MPOg— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 14, 2020