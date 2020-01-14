Сергей Семак: Кокорин будет работать в общей группе «Зенита» Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о планах команды из Санкт-Петербурга на зимние тренировочные сборы.

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- Мы проанализируем результаты медосмотра, будем проводить тесты и приводить в порядок функциональное состояние футболистов. Это главная задача первых сборов. В завершение уже дадим возможность поиграть ребятам. Хотим сыграть два товарищеских матча. Уже определили соперника на 25 января, рассматриваем варианты по оппонентам на 21-е.

- На каком этапе восстановления находятся Малком и Кокорин?

- Что касается Кокорина, то он будет работать в общей группе. Что касается Малкома, то он начнет фрагментарно. Время есть у нас, будем достаточно плавно подводить его к общей группе. Может быть, к завершению первого сбора будет работать вместе со всеми на сто процентов. Какие-то упражнения Малком будет делать с командой, какие-то - индивидуально. Но особых проблем у него сейчас нет, - передает слова Семака пресс-служба «Зенита».

Ранее сообщалось, что клуб из Санкт-Петербурга отправился в Катар, где будет тренироваться в Дохе с 13 по 25 января.