Сергей Семак: Кокорин будет работать в общей группе «Зенита»

- Мы проанализируем результаты медосмотра, будем проводить тесты и приводить в порядок функциональное состояние футболистов. Это главная задача первых сборов. В завершение уже дадим возможность поиграть ребятам. Хотим сыграть два товарищеских матча. Уже определили соперника на 25 января, рассматриваем варианты по оппонентам на 21-е.
- На каком этапе восстановления находятся Малком и Кокорин?
- Что касается Кокорина, то он будет работать в общей группе. Что касается Малкома, то он начнет фрагментарно. Время есть у нас, будем достаточно плавно подводить его к общей группе. Может быть, к завершению первого сбора будет работать вместе со всеми на сто процентов. Какие-то упражнения Малком будет делать с командой, какие-то - индивидуально. Но особых проблем у него сейчас нет, - передает слова Семака пресс-служба «Зенита».
Ранее сообщалось, что клуб из Санкт-Петербурга отправился в Катар, где будет тренироваться в Дохе с 13 по 25 января.
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