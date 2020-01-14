Григорий Иванов: Вилюш приехал на сборы с «Уралом» - Советский спорт
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14 января 2020 13:43Футбол

Григорий Иванов: Вилюш приехал на сборы с «Уралом»

Президент «Урала» Григорий Иванов подтвердил информацию о том, что состав команды может пополнить экс-защитник «Ростова» Мацей Вилюш.

- Мацей Вилюш приехал на сборы с нашей командой. С «Ростовом» он расстался и сейчас свободный агент. Продолжит он карьеру в нашем клубе или нет - будет зависеть от главного тренера, - передает слова Иванова Sport24.ru.

Напомним, что Вилюш выступает за «Ростов» с июля 2017 года. Ранее 31-летний футболист защищал цвета «Леха», «Короны», «Белхатува», «Ключборка», «Розендала» и роттердамской «Спарты».

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