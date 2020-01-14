«Локомотив» объявил, кто из футболистов поехал на первый сбор В Испании команда Семина проведет три матча.

Сегодня футболисты и тренеры «Локомотива» прилетели в испанскую Малагу, где проведет первый тренировочный сбор зимнего межсезонья.

Юрий Семин взял в Испанию 29 футболистов.

Вратари: Гилерме, Коченков, Медведев.

Защитники: Лысов, Чорлука, Хеведес, Кверквелия, Магкеев, Идову, Живоглядов, Мурило, Ротенберг.

Полузащитники: Рыбус, В.Игнатьев, Баринов, Куликов, Крыховяк, Дорофеев, М.Мухин, Ан.Миранчук, Жоау Мариу, Тугарев, Ал.Миранчук, Коломейцев, Рыбчинский, Фарфан.

Нападающие: Жемалетдинов, Эдер, Смолов.

А вот и долгожданный состав нашей команды на первый сбор в Испании 📃#РЖДТренировочныеСборы 🇪🇸 pic.twitter.com/teuNQdEsvY — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) January 14, 2020

«Локомотив» пробудет в Испании до 27 января. Во время первого сбора запланировано провести три контрольных матча. 20 января москвичи встретятся с румынской «Стяуа», 23-го сыграют против хорватского «Осиека», а 26-го – с корейским «Чонбуком».

После 19 туров «Локомотив» занимает пятое место в таблице РПЛ, набрав 34 очка. Столько же у «Ростова» и ЦСКА, но они опережают команду Семина по дополнительным показателям.