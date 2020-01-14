Жирков забил лучший гол «Зенита» в первой половине сезона (видео) Хавбек выступает за питерский клуб с 2016 года.

Загрузка... Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков признан автором лучшего гола команды в первой половине сезона. Такого мнения придерживаются болельщики питерского клуба, отметившие его мяч, забитый московскому «Спартаку» (1:0) в 8-м туре РПЛ. В текущем сезоне 36-летний футболист отыграл 18 матчей, забил два гола и отдал три голевых передачи. Выбор сделан!



Мяч Юрия Жиркова в ворота «Спартака» признан «G-Drive. Лучшим голом» первой половины сезона-2019/20! #GDrive #ЭтоМощно pic.twitter.com/mk0CFAxg7O — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 14 января 2020 г.