Футбольная ассоциации Англии признала Хендерсона лучшим игроком 2019 года Другими номинантами были Стерлинг и Кейн.

Футбольная ассоциации Англии назвала полузащитника «Ливерпуля» Джордана Хендерсона лучшим английским футболистом 2019 года.

Другими номинантами были нападающие Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») и Гарри Кейн («Тоттенхэм»).

В прошлом году Хендерсон сыграл за сборную Англии семь матчей, доведя общее число своих игр за национальную команду до 55. Джордан помог «трем львам» завоевать путевку на чемпионат Европы, а также занять третье место в Лиге наций УЕФА.

На клубном уровне Хендерсон в 2019-м завоевал три трофея, выиграв с «Ливерпулем» Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.