Прядкин побывал на допросе по делу о договорняках (видео)
Как сообщают многочисленные источники, президента РПЛ Сергея Прядкина только что допросили в следственном департаменте МВД в рамках уголовного дела по матчу ПФЛ между «Чайкой» и «Черноморцем», состоявшегося в мае 2019 года.
Напомним, что тот матч был договорным. Выйдя из офиса МВД, Прядкин оглядывался и кому-то звонил.
Даешь Панарину звание почетного гражданина Нью-Йорка……Как это сделали несколько лет назад в Вашингтоне, отблагодарив за хоккейный бум в столице США Александра Овечкина.14.01.2020 13:00ХоккейСлавин Виталий
Сергей Шахрай: Где судьи нашли недочеты у Косторной?Обозреватель «Советского спорта» подвел итоги второго дня чемпионата России по фигурному катанию.28.12.2019 08:00Фигурное катаниеВолохов Юрий
Косторная не участвует? Это все остальные – не участвуют!На чемпионате России в Красноярске женскую короткую программу выиграла Алена Косторная. С феноменальными оценками под девяносто баллов.27.12.2019 18:30Фигурное катаниеТигай Лев
Магомед Исмаилов: Александр Емельяненко сейчас сильнее ФедораРоссийский боец Магомед Исмаилов рассказал о предстоящем поединке с Александром Емельяненко.29.12.2019 02:45ММАУсачев Владислав
«Скала» и «Последний герой». С кем подерется Денис ЛебедевРоссийский боксер первого тяжелого веса (до 90,7 кг) Денис Лебедев в Красноярске проведет бой против южноафриканца Табисо Мчуну.20.12.2019 20:00БоксУсачев Владислав
Чемпионат инопланетян. Щербакова убила и Трусову, и Косторную, и ТуктамышевуВ Красноярске завершился чемпионат России. Анна Щербакова победила в женском одиночном катании, а Александра Бойкова и Дмитрий Козловский – в парном.28.12.2019 19:00Фигурное катаниеТигай Лев
12 олимпийцев из России, и все – с медалями. Обзор событий неделиПервым серьезным турниром в новом году стала юношеская Олимпиада. Наши фигуристы завоевали в Лозанне восемь наград, включая две золотых.13.01.2020 20:00Фигурное катаниеТигай Лев
Ковальчук впервые забил за «Монреаль» и догнал Павла БуреА ведь «Монреаль» не прогадал, заключив 3 января контракт до конца сезона с Ильей Ковальчуком на минимальную сумму в 700 тысяч долларов.12.01.2020 13:00ХоккейСлавин Виталий
Кови догнал Буре, Ови свалился в пике, Хлебушек превзошел ГретцкиСамые яркие события в заокеанской лиге за новогодние и рождественские каникулы. 12.01.2020 17:15ХоккейСлавин Виталий
Так себе подарок… Россиянки провалили стрельбу в эстафетеВ день рождения тренера сборной по стрельбе наши биатлонистки допустили 14 промахов и остались только седьмыми в женской эстафете в Оберхофе.11.01.2020 16:30БиатлонМысин Николай