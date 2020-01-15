Пилипчук назначен новым главным тренером «Спартака-2» Контракт рассчитан до конца следующего сезона.

Новым главным тренером «Спартака-2» назначен Роман Пилипчук.

Помогать специалисту будут Иван Пилипчук, тренер по физической подготовке Олег Саматов и тренер вратарей Владимир Пчельников, сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, с 2016 по 2018 год Пилипчук работал в тренерском штабе Массимо Карреры. За это время «Спартак» выиграл чемпионат и Суперкубок России.

Вторая команда красно-белых располагается в зоне вылета ФНЛ. Команда занимает 16-е место, имея в активе 25 очков после 25 матчей.

В следующем туре «Спартак-2» сыграет в гостях против «Текстильщика». Встреча состоится 9 марта.