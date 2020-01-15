Сергей Якунчиков: Бабаев решил, что я не буду выполнять свои обязанности после матча с «Краснодаром» Официально об уходе Якунчикова ЦСКА объявил после январских праздников.

Бывший начальник команды ЦСКА Сергей Якунчиков рассказал о своем увольнении из столичного клуба.

«Роман Бабаев (генеральный директор ЦСКА) позвонил мне сразу после финального свистка матча с «Краснодаром» и в очень неуважительной форме начал общение. За что, в свою очередь, получил ответ также в грубой форме. Он подумал, что я не буду выполнять свои обязанности. В частности, не пойду в судейскую, не пообщаюсь с арбитрами, не получу объяснение по случившимся эпизодам. Сразу после этой ситуации я заболел. 24 декабря прошлого года я закрыл больничный, а 25-го приехал в клуб. Зашел к Бабаеву, мы пообщались. В итоге мне сказали: «Молодец, что приехал, но уже поздно», - рассказал Якунчиков в интервью Sport24.ru.

Напомним, после матча 19-го тура РПЛ «Краснодар» - ЦСКА (1:1) представители столичного клуба были недовольны работой судейской бригады во главе с Василием Казарцевым.

Якунчиков являлся начальником ЦСКА с 2009 года. После его отставки на эту должность был назначен Александр Стельмах, который работал на этом посту при Валерии Газзаеве.

В текущем сезоне чемпионата России красно-синие занимают четвертое место в турнирной таблице. В активе команды 34 очка после 19 туров. 29 февраля ЦСКА на своем поле примет «Урал».