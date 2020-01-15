Бывший футболист «Спартака» Овусу-Абейе стал рэпером

Бывший футболист московского «Спартака» и лондонского «Арсенала» Квинси Овусу-Абейе начал музыкальную карьеру.
Ганец выступает под псевдонимом Blow в коллективе De Fellas. Квинси долгое время скрывал свою личность и выступал в балаклаве, но при анонсе выхода нового альбома группы опубликовал в Instagram фото но фоне футболке «Арсенала» с номером 54 и фамилией Quincy.
Квинси выступал за «Спартак» с 2006 по 2010 год. Всего он провел за клуб 35 матчей, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу.
Последним клубом 33-летнего ганца был голландский «НЕК», который он покинул в январе 2017 года.
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