Бывший футболист «Спартака» Овусу-Абейе стал рэпером Долгое время ганец скрывал свою личность.

Бывший футболист московского «Спартака» и лондонского «Арсенала» Квинси Овусу-Абейе начал музыкальную карьеру.

Ганец выступает под псевдонимом Blow в коллективе De Fellas. Квинси долгое время скрывал свою личность и выступал в балаклаве, но при анонсе выхода нового альбома группы опубликовал в Instagram фото но фоне футболке «Арсенала» с номером 54 и фамилией Quincy.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Friday 17.01.20 “New Chapter” Публикация от BLOW (@itsblowmusic) 13 Янв 2020 в 4:14 PST

Квинси выступал за «Спартак» с 2006 по 2010 год. Всего он провел за клуб 35 матчей, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу.

Последним клубом 33-летнего ганца был голландский «НЕК», который он покинул в январе 2017 года.