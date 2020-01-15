«Тоттенхэм» объявил о переходе Жедсона Фернандеша - Советский спорт
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15 января 2020 13:31ФутболНечаев Юрий

«Тоттенхэм» объявил о переходе Жедсона Фернандеша

Португалец стал первым приобретением лондонского клуба в зимнее трансферное окно.

Полузащитник «Бенфики» Жедсон Фернандеш перешел в «Тоттенхэм» на правах аренды.

Соглашение рассчитано на 18 месяцев с возможностью выкупа, сообщает официальный сайт лондонского клуба.

В текущем сезоне Фернандеш провел за «Бенфику» 13 матчей и сделал одну результативную передачу. В активе 21-летнего игрока два матча в составе сборной Португалии.

Напомним, ранее сообщалось, что в связи с травмой Гарри Кейна «Тоттенхэм» проявляет интерес к бывшему нападающему «Спартака» Зе Луишу.

Лондонский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. После 22 туров команда набрала 30 очков.

18 января «Тоттенхэм» сыграет в гостях против «Уотфорда».

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