«Тоттенхэм» объявил о переходе Жедсона Фернандеша Португалец стал первым приобретением лондонского клуба в зимнее трансферное окно.

Полузащитник «Бенфики» Жедсон Фернандеш перешел в «Тоттенхэм» на правах аренды.

Соглашение рассчитано на 18 месяцев с возможностью выкупа, сообщает официальный сайт лондонского клуба.

✍️ We are delighted to announce that we have reached agreement for the 18-month loan of Gedson Fernandes from Benfica with an option to make the transfer permanent.

#BemVindoGedson ⚪️ #COYS — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 15, 2020

В текущем сезоне Фернандеш провел за «Бенфику» 13 матчей и сделал одну результативную передачу. В активе 21-летнего игрока два матча в составе сборной Португалии.

Напомним, ранее сообщалось, что в связи с травмой Гарри Кейна «Тоттенхэм» проявляет интерес к бывшему нападающему «Спартака» Зе Луишу.

Лондонский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. После 22 туров команда набрала 30 очков.

18 января «Тоттенхэм» сыграет в гостях против «Уотфорда».