«Тоттенхэм» объявил о переходе Жедсона Фернандеша

Полузащитник «Бенфики» Жедсон Фернандеш перешел в «Тоттенхэм» на правах аренды.

Соглашение рассчитано на 18 месяцев с возможностью выкупа, сообщает официальный сайт лондонского клуба.

✍️ We are delighted to announce that we have reached agreement for the 18-month loan of Gedson Fernandes from Benfica with an option to make the transfer permanent.

#BemVindoGedson ⚪️ #COYS