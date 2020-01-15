«Тоттенхэм» объявил о переходе Жедсона Фернандеша

Полузащитник «Бенфики» Жедсон Фернандеш перешел в «Тоттенхэм» на правах аренды.
Соглашение рассчитано на 18 месяцев с возможностью выкупа, сообщает официальный сайт лондонского клуба.
В текущем сезоне Фернандеш провел за «Бенфику» 13 матчей и сделал одну результативную передачу. В активе 21-летнего игрока два матча в составе сборной Португалии.
Напомним, ранее сообщалось, что в связи с травмой Гарри Кейна «Тоттенхэм» проявляет интерес к бывшему нападающему «Спартака» Зе Луишу.
Лондонский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. После 22 туров команда набрала 30 очков.
18 января «Тоттенхэм» сыграет в гостях против «Уотфорда».
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