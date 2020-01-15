Сергей Якунчиков: Время не поменяло дух ЦСКА, семейность Об увольнении начальника команды красно-синие объявили после январских праздников.

Бывший начальник ЦСКА Сергей Якунчиков рассказал о семейной атмосфере внутри армейского клуба.

«Гончаренко в столовой часто миксует игроков. Они неизбежно делятся на группы, но Михалыч делает так, чтобы все были друг с другом близки. Я, кстати, в отелях почти никогда не селил близких игроков в соседние номера. Если надо, они и так друг к другу в гости сходят. Вообще время не поменяло дух ЦСКА, семейность. У иных на поле команда, а потом врозь - а в ЦСКА всегда хорошо», - рассказал Якунчиков в интервью Sport24.ru.

Якунчиков являлся начальником ЦСКА с 2009 года. После его отставки на эту должность был назначен Александр Стельмах, который работал на этом посту при Валерии Газзаеве.

В текущем сезоне чемпионата России красно-синие занимают четвертое место в турнирной таблице. В активе команды 34 очка после 19 туров. 29 февраля ЦСКА на своем поле примет «Урал».