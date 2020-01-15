СМИ: Московское «Динамо» согласовало переход Соболева из «Крыльев Советов» Нападающий не полетел на турецкий сбор вместе с самарской командой.

Сегодня пресс-служба «Крыльев Советов» опубликовала список футболистов, отправившихся вместе с тренерским штабом Миодрага Божовича на первый зимний сбор в турецкий Белек. Среди 25 игроков не оказалось лучшего бомбардира «Крыльев» Александра Соболева.

Вместе с тем, Чемпионат.com утверждает, что московское «Динамо» и самарский клуб уже согласовали трансфер 22-летнего нападающего.

По информации источника, если не возникнет непредвиденных обстоятельств, Соболев в ближайшее время подпишет контракт с московским клубом.

Соболев перешел в «Крылья Советов» в январе 2018 года из «Томи» за 366 тысяч евро (по версии Transfermarkt). Первую половину прошлого года Александр провел на правах аренды в «Енисее», но в нынешнем сезоне стал одним из главных открытий РПЛ, забив 10 голов и отдав 3 результативных передачи в 18 матчах.

Больше Соболева в первой части чемпионата забил только форвард «Зенита» Артем Дзюба (11 мячей).

«Динамо» после 19 туров, занимает восьмое место в РПЛ, набрав 24 очка. «Крылья Советов» с 18 очками занимают предпоследнюю 15-ю позицию.