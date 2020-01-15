ЦСКА тоже претендует на Соболева

Московское «Динамо» не единственный претендент на Александра Соболева, который прошлой осенью забил 10 голов в 18 матчах РПЛ. Чемпионат.com сообщает, что в борьбу за нападающего «Крыльев Советов» включился ЦСКА.
По версии источника, инициатива исходит от гендиректора клуба Романа Бабаева. ЦСКА собирается взять 22-летнего Соболева в аренду с правом последующего выкупа. На данный момент сделка еще не согласована.
Сегодня пресс-служба «Крыльев Советов» проинформировала о том, что форвард не полетел с командой Миодрага Божовича на первый зимний сбор в турецкий Белек.
Соболев перешел в «Крылья Советов» в январе 2018 года из «Томи» за 366 тысяч евро (по версии Transfermarkt). Первую половину прошлого года Александр провел на правах аренды в «Енисее», но вернувшись в самарскую команду, он забил 10 голов и отдал 3 результативных передачи в 18 матчах РПЛ нынешнего сезона.
ЦСКА в турнирной таблице РПЛ после 19 туров находится на четвертом месте, набрав 34 очка. «Крылья Советов» с 18 очками занимают предпоследнюю 15-ю позицию.
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