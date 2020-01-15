Денисов продолжит карьеру в «Роторе» Бывший защитник «Рубина» тренируется в Турции в составе лидера ФНЛ.

Телеканал «Матч ТВ» сообщил о том, что Виталий Денисов в ближайшее время подпишет контракт с волгоградским «Ротором». Соглашение будет рассчитано до конца нынешнего сезона с возможностью дальнейшего продления сотрудничества.

Прошлым летом левый защитник сборной Узбекистана Денисов расстался с московским «Локомотивом» и перешел в «Рубин». В составе казанцев 32-летний футболист сыграл в нынешнем сезоне 8 матчей в РПЛ, но 11 января стало известно о том, что Виталий покинул «Рубин». В данный момент он находится в Турции и тренируется вместе с «Ротором».

Волгоградцы лидируют в первенстве ФНЛ, набрав 52 очка в 25 матчах.