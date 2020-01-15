Шкарин рассказал о личных качествах нового тренера «Барселоны» Сетьена 15 лет назад испанец работал в штабе сборной России по пляжному футболу.

Защитник сборной России по пляжному футболу Антон Шкарин высоко ценит человеческие качества нового главного тренера «Барселоны» Кике Сетьена. Вместе они сотрудничали 15 лет назад, когда Сетьен помогал Николаю Писареву в штабе команды российских пляжных футболистов.

«По человеческим качествам Сетьен – просто топ, – рассказал Шкарин в интервью RT. – Он очень воспитанный, скромный и культурный человек. Никогда не повышал голос. Плюс на тренировках он быстро выучил русский, подсказывал: «молодец», «вперед», «горишь»... Но чаще, конечно «Шкарин – хорош». Надеюсь и верю, что у него все получится в «Барселоне!»

Когда прочитал о назначении Кике в «Барсу», был ошарашен. Некогда мой тренер возглавил любимый испанский клуб. Вряд ли он меня помнит, но, думаю, работа в России ему запомнилась – в ноябре 2005 года мы отправились на сборы в Севастополь. Когда мы ехали в автобусе на базу по горному серпантину, он был в шоке от количества снега, мол, как в таких условиях можно работать, да и еще готовиться к турниру по пляжному футболу? Тогда из-за погоды мы только четыре раза вышли на песок за весь сбор. В его глазах мы читали приблизительно такое: «Вам с работой в таких условиях стать чемпионами мира – это как мне возглавить «Барсу».

Сетьен сотрудничал со сборной России по пляжному футболу с 2005 и 2006 годах. Вчера 14 января его официально представили в качестве главного тренера «Барселоны». С 2017 по 2019 годы он возглавлял севильский «Бетис».

Шкарин дважды выигрывал со сборной России по пляжному футболу титул чемпиона мира в 2011 и 2013 годах. В настоящее время 37-летний защитник выступает за московский «Спартак».