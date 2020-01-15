«Краснодар» назвал соперников по первому зимнему сбору Команда проведет его в Испании.

Пресс-служба «Краснодара» опубликовала информацию о соперниках команды по первому зимнему сбору, который пройдет в Эстепоне и продлится до 26 января.

Отмечается, что «быкам» предстоят матчи с бухарестским «Динамо». Встреча намечена на 22 января. Через четыре дня «Краснодар» встретится с чешским клубом «Яблонец».

После сбора в Эстепоне «быки» получат три выходных, а затем отправятся в Марбелью, где пройдут два сбора: с 30 января по 10 февраля и с 13-го по 23 февраля.