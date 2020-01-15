Вилюш покинул «Ростов» Польский защитник досрочно разорвал контракт.

Футбольный клуб «Ростов» на своем официальном сайте объявил о расторжении трудового соглашения с польским защитником Мацеем Вилюшем по обоюдному согласию сторон.

Вилюш перешел в «Ростов» летом 2017 года. Его предыдущем клубом был польский «Лех». Всего Мацей сыграл в РПЛ 42 матча, забив 1 гол.

В нынешнем сезоне 31-летний защитник появился на поле лишь в двух матчах Кубка России.

Команда Валерия Карпина после 19 туров занимает третье место, набрав 34 очка в 19 матчах.