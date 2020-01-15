Будущий премьер Михаил Мишустин – болельщик ЦСКА Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, чья кандидатура внесена сегодня президентом для утверждения Госдумой в качестве премьер-министра, болеет за ЦСКА.

Об этом он говорил сам, выступая на чествовании хоккейного армейского клуба в 2015 году в качестве члена Наблюдательного совета ХК ЦСКА:

- Оба моих деда были молодые лейтенанты, все они болели за ЦСКА. Мой папа, до ухода его из жизни, болел за ЦСКА. Моя жизнь прошла вместе с ЦСКА. С самых первых возможностей поехать на выезд поболеть за любимый клуб. Я застал ещё Петрова, Харламова и Третьяка. С этим легендарным клубом связаны все наши мечты, достижения и радость всей молодости, - говорил Мишустин.