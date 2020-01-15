Кокорин забил в двусторонке «Зенита» на сборе в Катаре (видео) Форвард не играл на профессиональном уровне с октября 2018 года.

На первом зимнем сборе в Катаре лидер РПЛ «Зенит» провел двусторонний матч, единственный гол в котором забил нападающий Александр Кокорин. Команда «синих», за которую играл Александр одержала победу со счетом 1:0.

Александр Кокорин забивает первый (и пока единственный) гол в двустороннем матче на «Газпром»-тренировочных сборах 👏 pic.twitter.com/9FdIDzVXaL — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) January 15, 2020

28-летний Кокорин не играл в футбол на профессиональном уровне с 7 октября 2018 года, когда «Зенит» на своем поле обыграл «Краснодар» (2:1). В прошлом году нападающий провел четыре месяца в колонии общего режима в Белгородской области и был освобожден 17 сентября по процедуре условно-досрочного освобождения.

«Зениту» не разрешили заявить Александр осенью, но он сможет сыграть в РПЛ в весенней части сезона.

Команда Сергея Семака возглавляет турнирную таблицу чемпионата, опережая после 19 туров «Краснодар» на 10 очков.