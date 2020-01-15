«Монако» – «ПСЖ». Головин выйдет с первых минут

Полузащитник «Монако» Александр Головин вошел в стартовый состав команды на домашний матч с «ПСЖ» в 15-м туре чемпионата Франции.
Состав его команды выглядит так: Леком, Б. Туре, Марипан, Глик, Хенрихс, Фабрегас, Бакайоко, Головин, Желсон, Кейта Бальде, Бен-Йеддер.
Напомним, матч «Монако» – «ПСЖ» пройдет на стадионе «Луи II» и стартует в 23.00 мск.
ЦСКА и «Ак Барс» будут в финале. Если бы плей-офф КХЛ стартовал прямо сейчас Прогноз «Советского спорта». 15.01.2020 14:00 Хоккей Трофименко Кирилл Рублев – бесценен. Россия повела в матче с Испанией и почти обеспечила выход в плей-офф Андрей Рублев в сложнейшем матче, на тай-брейке третьей партии, вырвал победу у 9-й ракетки планеты Роберто Баутиста-Агута. И почти гарантировал нашей команде путевку в четвертьфинал. 19.11.2019 23:00 Теннис Мысин Николай Дацик устроил «мясорубку» и проиграл (видео) Российский боец Вячеслав Дацик в рамках турнира TNA проиграл Жерому ле Банне. 15.12.2019 22:30 ММА Усачев Владислав 12 олимпийцев из России, и все – с медалями. Обзор событий недели Первым серьезным турниром в новом году стала юношеская Олимпиада. Наши фигуристы завоевали в Лозанне восемь наград, включая две золотых. 13.01.2020 20:00 Фигурное катание Тигай Лев Четыре дня до… Олимпиады. Когда и где фигуристы начинают 2020 год На минувшей неделе заметных турниров не было. Однако кое-что интересное все-таки происходило – и к тому же новогодняя пауза вот-вот закончится. 06.01.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев «Я в шоке от такого отставания». Россиянки провели худшую гонку сезона Ни одна из россиянок не пробилась в топ-30 в женском спринте этапа в Рупольдинге. Лучшая из наших – Лариса Куклина – стала 36-й. Светлана Миронова не попала даже в гонку преследования. 15.01.2020 19:46 Биатлон Мысин Николай «Барса» минус «Зенит» равно 660 миллионов евро Авторитетное агентство Deloitte опубликовало рейтинг самых доходных клубов мира. 14.01.2020 21:30 Футбол Безъязычный Алексей От сумы и тюрьмы не зарекайтесь. Футболисты, опустившиеся на финансовое дно Подрабатывающий таксистом Хакан Шукюр - далеко не первый известный в прошлом футболист, опустившийся на финансовое дно. Правда, большинство его «предшественников» пострадали отнюдь не из-за политики. Вот некоторые примеры. 15.01.2020 19:06 Футбол Рой Джонс: Усик очень талантлив, но мне нравится Бивол Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс рассказал о возможности проведения боя в России и назвал своих любимых боксеров. 13.01.2020 11:15 Бокс Усачев Владислав Убийца Кубка Дэвиса. Почему Кубок ATP оказался успешнее старейшего турнира сборных Первый в истории Кубок ATP, прошедший в Австралии, принес победу в Сербии, солидный доход – организаторам, и много ярких матчей – зрителям. «Советский спорт» о том, почему этот турнир в ближайшие годы поставит крест на более привычном Кубке Дэвиса. 14.01.2020 09:00 Теннис Мысин Николай