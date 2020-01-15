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«Монако» – «ПСЖ». Головин выйдет с первых минут - Советский спорт
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15 января 2020 22:36ФутболГичунцев Артур

«Монако» – «ПСЖ». Головин выйдет с первых минут

Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Полузащитник «Монако» Александр Головин вошел в стартовый состав команды на домашний матч с «ПСЖ» в 15-м туре чемпионата Франции.

Состав его команды выглядит так: Леком, Б. Туре, Марипан, Глик, Хенрихс, Фабрегас, Бакайоко, Головин, Желсон, Кейта Бальде, Бен-Йеддер.

Напомним, матч «Монако» – «ПСЖ» пройдет на стадионе «Луи II» и стартует в 23.00 мск.

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