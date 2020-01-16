Владимир Пономарев: Как атакующего форварда я Соболева в ЦСКА не вижу - Советский спорт
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16 января 2020 09:42Футбол

Владимир Пономарев: Как атакующего форварда я Соболева в ЦСКА не вижу

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев – о возможном прихода в московский клуб нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева.

- Может быть, ЦСКА и заинтересован в Соболеве, но я, честно говоря, не вижу, за что здесь бороться. Заурядный игрок. Да, в чемпионате ему немножко повезло: забивал мячи. Как атакующего форварда я его в ЦСКА не вижу. В мои времена игроки очень тяжело переходили в другие команды, никто не бегал из команды в команду.

Это первое, а, во-вторых, можно просто не заиграть в другой команде. Тот же Месси не был бы тем Месси, которого мы знаем, если бы у него не было таких партнеров, которые в нужное время выдают ему пас. Приди он в другую команду - не будет Месси. Поэтому он никуда и не переходит.

А что касается Соболева, то это не тот игрок, который решал бы исход матча. Да, в рядовой команде он, возможно, и блеснет. Потому что там на его уровне другие игроки выглядят гораздо слабее. Но ЦСКА - это другая команда. Там спрос большой с футболистов, здесь нужен хороший подбор игроков, - приводит слова Пономарева Rusfootball.info.

Ранее сообщалось, что ЦСКА собирается взять 22-летнего Соболева в аренду с правом последующего выкупа. Позже пресс-служба «Крыльев Советов» проинформировала о том, что форвард не полетел с командой Миодрага Божовича на первый зимний сбор в турецкий Белек.

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