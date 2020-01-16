Дмитрий Баринов: Через тренировки и индивидуальную работу наберу нужные кондиции уже на первом сборе Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился впечатлением от первого сбора в Испании.

- Эмоциональная тренировка: сначала пробежались, потом поиграли в квадрат и в конце опять пробежались. Так позитивно все настроены. Я месяц, наверное, мяча не видел, поэтому сразу такие эмоции. Дай бог, чтобы ничего не беспокоило и провели сборы на хорошем уровне.

У меня отпуск маленький получился - 10 дней только, чтобы на море отдохнуть. Надо было закачивать ногу, травма серьезная, мне сказали, нужно закачивать, чтобы быть готовым к сборам. Я закачал, но небольшой дискомфорт есть, но через тренировки и индивидуальную работу я наберу нужные кондиции уже на первом сборе, - рассказал хавбек в интервью пресс-службе клуба, видео которого опубликовано в Twitter московской команды.