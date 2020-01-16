Трансфер Чичарито станет рекордным в истории «Гэлакси» Клуб MLS заплатит за мексиканца девять миллионов евро.

«Лос-Анджелес Гэлакси» заплатит за форварда «Севильи» Хавьера Эрнандеса девять миллионов евро, сообщает Goal.com. Еще три миллиона предусмотрены в соглашении в качестве бонусов. Таким образом трансфер 31-летнего мексиканца станет самым дорогим в истории клуба.

Предыдущий рекорд принадлежал другому игроку сборной Мексики – Джованни дос Сантосу, который в 2015 году обошелся «Гэлакси» в семь миллионов долларов.

Напомним, Чичарито выступает за «Севилью» с сентября после перехода из «Вест Хэма». В 15 матчах за клуб он забил три гола. Ранее он также выступал в Европе за «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Байер».

Новый сезон MLS стартует 29 февраля.