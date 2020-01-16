Джикия покинул тренировку «Спартака» в сопровождении врача команды Защитник «Спартака» Георгий Джикия не смог завершить тренировку команды .

Как сообщает Sport24.ru, игрок покинул поле сразу после начала занятия в сопровождении врача команды Михаила Бутовского.

Напомним, что в текущем сезоне Джикия принял участие в 23 матчах за «Спартак» во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.